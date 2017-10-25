Булатов: "В матче двух "Спартаков" скажется разница в классе"

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 1/8 финала кубка России, в котором московский "Спартак" примет "Спартак" из Нальчика.

"Конечно, московский "Спартак" должен выиграть - скажется разница в классе. Он будет играть в свой футбол, тем более это домашний матч с командой второй лиги. Москвичи с первых минут начнут атаковать, расшатывать оборону команды "Спартак" (Нальчик). Я думаю, Кубок России для "Спартака" - важен, поэтому игроки выйдут оптимальным составом и в полную силу будут атаковать.

Единственная верная тактика для нальчикского "Спартака" - это игра от обороны: постараться перекрыть все зоны москвичам, играть на контратаках. Это все, что "Спартак" (Нальчик) может противопоставить, - сделать ставку на вылет в контратаку плюс стандарты", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, в победу чемпиона также верит и Юран. | soccernews.ru