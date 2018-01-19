Булатов: "В Спартаке" происходит что-то не то, игроки получают очень много травм"



Бывший футболист "Спартака" Виктор Булатов не понимает, почему в московском клубе так много тяжелых травм.

"Ситуацию надо как-то корректировать, потому что игроки получают очень много травм. В том числе и разрывы крестообразных связок. На мой взгляд, что-то не то происходит в работе, потому что не может футболист на ровном месте получать такие травмы.

Сборы сборами, но когда игрок входит перегруженным и не готов к игре, как правило, бывают травмы. И когда это происходит без контакта – это прямая связь, что Каррера и его помощники делают что-то не то", – приводят слова Булатова российские СМИ.

Напомним, что вчера защитник "красно-белых" Георгий Джикия порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

В прошлом году такие же травмы получили Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев.

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