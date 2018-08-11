Булыкин: "Для "Зенита" будет позором, если он не пройдет минское "Динамо"
Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о разгромном поражении питерского "Зенита" минскому "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Во-первых, команда недооценила соперника. Во-вторых, "Зенит" сильно подкосил курьезный первый мяч "Динамо" в дебюте встречи. Плюс сыграл свою роль и спорный стартовый состав. Если "Зенит" в первом матче пропустил четыре, почему бы команде не забить столько же в Санкт-Петербурге? Но если "Зенит" не пройдет "Динамо" в Лиге Европы, то это станет позором как для команды, так и для руководства", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.
Напомним, Кирьяков считает, что у "Зенита" есть шансы пройти "Динамо". | soccernews.ru
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