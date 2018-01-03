Булыкин: "Габулов совершил сильный поступок"

Теги владимир габуловарсенал тулаклуб брюггедмитрий булыкин

Булыкин: "Габулов совершил сильный поступок"Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о переходе голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова в бельгийский "Брюгге".

"Переезд в Бельгию - очень серьезный шаг для Владимира. Непростое решение для возрастного футболиста - резко изменить свою карьеру, уехать в другую страну, поменять быт, обстановку. Похоже, Габулов намерен выдать яркий отрезок на международном уровне под конец карьеры. Это сильный поступок. Он красит Владимира", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, переход Габулова также прокомментировал Яновский. | soccernews.ru

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