Булыкин: "Габулов совершил сильный поступок"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о переходе голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова в бельгийский "Брюгге".

"Переезд в Бельгию - очень серьезный шаг для Владимира. Непростое решение для возрастного футболиста - резко изменить свою карьеру, уехать в другую страну, поменять быт, обстановку. Похоже, Габулов намерен выдать яркий отрезок на международном уровне под конец карьеры. Это сильный поступок. Он красит Владимира", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, переход Габулова также прокомментировал Яновский. | soccernews.ru