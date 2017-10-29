Булыкин: "Хочется, чтобы "Локомотив" выиграл со счетом 2:1"
Бывший футболист, а ныне советник президента московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча "железнодорожников" против питерского "Зенита".
"Жду красивой игры, все-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У "Зенита" состав сильнее? У "Локомотива" тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Все будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит... Что касается итогового счета, то хочется, чтобы "Локомотив" выиграл 2:1", - цитирует Булыкина чемпионат.com.
Напомним, "Зенит" и "Локомотив" уже назвали составы на очный матч. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Арсенал Тула
|15
|20
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Уфа
|14
|18
|11
|Тосно
|15
|17
|12
|Ахмат
|14
|17
|13
|Амкар
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|СКА Хабаровск
|15
|12
|16
|Анжи
|14
|12