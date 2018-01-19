Булыкин: "Локомотив" способен бороться за титул и с нынешним составом"

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Булыкин: "Локомотив" способен бороться за титул и с нынешним составом"Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что его команде следует усилить состав во время зимней паузы.

"Возможность для усиления нужно искать всегда. Если бюджет позволяет, конечно. Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить.

Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, "Локомотив" способен бороться за титул", — сказал Булыкин.

Напомним, что по итогам 20-ти туров москвичи лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

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