Булыкин: "Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в "Локомотиве"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин признал, что хотел бы увидеть бразильца Неймара в составе "железнодорожников".

Именно так экс-футболист прокомментировал возможный трансфер форварда из "Барселоны" в ПСЖ.

"Жизнь расставит по местам, правильным ли будет уход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ. Для него это будет новая ступень, которая будет давать ему мотивацию. Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в "Локомотиве". Конечно, мне симпатизирует его игра", - сказал он.

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