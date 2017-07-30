Булыкин: "Может, у Григоряна такой странный метод мотивации или он хочет, чтобы Базелюк ушел из "Анжи"



Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин недоумевает из-за поведения главного тренера "Анжи" Александра Григоряна, который раскритиковал игрока своей команды Константина Базелюка.

"Что касается цитаты Григоряна после матча, то можно было сказать, что футболист сыграл не очень, а сам он не угадал с заменой. Но я уже в том году был не особо доволен тем, как этот тренер ведет себя на интервью и пресс-конференциях. Такой он человек. Может, кому-то это нравится, но я со своим менталитетом такого поведения не понимаю. Сколько людей, столько и мнений.

Я бы такого не сказал на его месте. Может, у Григоряна такой странный метод мотивации. Либо он хочет, чтобы Константин Базелюк ушел из "Анжи". В любом случае Григорян, какие бы эмоции он после матча ни испытывал, мог обойтись более общей фразой, а не использовать столь резкие слова", – приводят слова Булыкина российские СМИ.

Напомним, что в матче третьего тура чемпионата России "Анжи" проиграл "Локомотиву" со счетом 0:1, а после завершения поединка Григорян обвинил Базелюка в трусости.

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