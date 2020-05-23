Булыкин: "Навсегда запомнил фразу Даши Букиной: "Сделай мне хет-трик"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин вспомнил о съёмках в сериале "Счастливы вместе".

"Не знаю, кто писал речь. Но фразу Даши Букиной "покажи мне свой дриблинг, сделай мне хет-трик" запомнил навсегда", - признался бывший форвард сборной России.

Напомним, что роль Даши Букиной сыграла актриса Наталья Бочкарёва.

Булыкин снялся в двух эпизодах сериала в 2007 году.

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