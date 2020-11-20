Булыкин назвал причину разгромного поражения сборной России от Сербии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин проанализировал результат матча 6-го тура Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Напомним, что команда Станислава Черчесова была разгромлена со счётом 5:0.

"Конечно, 0:5 - это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы. А на результате прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжёлого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании. Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Всё это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить ещё остаются", - сказал Булыкин.

Из-за этого поражения российская сборная не вышла в элитный дивизион Лиги Наций, а также опустилась в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022.

Не пропустите: Гаджи Гаджиев оценил игру Заболотного в сборной России. | http://soccernews.ru