Булыкин о выступлении сборной Германии на ЧМ: "Это позор"

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Булыкин о выступлении сборной Германии на ЧМ: "Это позор"Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин подвел итог выступлению сборной Германии на Чемпионате Мира в России.

"Команда Лева едет домой с последнего места в группе. Конечно, это позор для них. Думаю, сейчас тренер уйдет в отставку, начнется перестройка", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Главной же причиной провала немецкой сборной на мундиале-2018 Булыкин назвал недонастрой и вальяжность.

Напомним, вылет сборной Германии с ЧМ прокомментировал Фридрих. | soccernews.ru

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