Булыкин объявил об уходе из "Локомотива"
Фото инстаграм Дмитрия Булыкина
Член совета директоров "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил о своём уходе из московского клуба.
"Сегодня мой последний день работы в "Локомотиве". За три года получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учёбой в UEFA на лучших курсах UEFAMIP и убедился на практике какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России. Приятно было приложить свои знания и опыт курируя академию "Локомотива", а также участвовать в создании женской команды. Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались ещё хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется.
А сейчас хотелось бы сказать спасибо Юрию Сёмину, Илье Геркусу, Эрику Штоффельсхаузу, Анатолию Мещерякову, Василию Кикнадзе, Владимиру Леонченко, Александру Плутнику и пожелать удачи и успехов родному клубу. "Локо" навсегда останется в моём сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы", - написал Булыкин в инстараме.
Экс-нападающий выступал за "железнодорожников" с 1997 по 2000 год. В 2017 году его назначили советником президента клуба по вопросам стратегии и развития детско-юношеской системы. С декабря 2020-го он входил в совет директоров.
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