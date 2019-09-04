Булыкин оценил летнюю трансферную кампанию "Локомотива"

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Булыкин оценил летнюю трансферную кампанию "Локомотива"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о работе московского "Локомотива" на трансферном рынке минувшим летом.

"Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода. По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли всё сделали, пришлись ли новички ко двору. Но можно точно сказать, что трансферная кампания "Локомотива" проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом. А также то, что не было потрачено чрезмерных средств", - сказал 39-летний спортсмен.

Будучи игроком, Булыкин выступал за "Локомотив" с 1995 по 2001 год. Сейчас он занимает пост советника генерального директора столичного клуба.

Во время летнего ТО 2019 года "железнодорожники" потратили на усиление состава 19,5 миллионов евро, подписав в итоге 5 футболистов.

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