Булыкин оценил перспективы Слуцкого в "Витессе"

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Булыкин оценил перспективы Слуцкого в "Витессе"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Витесса".

"Я желаю Леониду Слуцкому удачи в "Витессе". Ему придётся тяжеловато в чемпионате Голландии, учитывая, что три-четыре клуба борются за чемпионство. Надеюсь, что у Слуцкого всё получится в Голландии, и он соберёт боеспособный коллектив, который будет биться за высокие места. Самое тяжёлое будет находить общий язык с футболистами команды. "Витесс" - не такой серьёзный клуб, как "Аякс", "Фейеноорд" или ПСВ. Но в то же время у "Витесса" хорошая поддержка болельщиков, отличный стадион. В эту команду приезжает в аренду много футболистов из топ-клубов. Так что всё возможно, всё в руках Слуцкого" - сказал Булыкин.

Напомним, что 46-летний Слуцкий заключил с "Витессом" контракт до 2020 года и возглавит команду с лета. | http://soccernews.ru

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