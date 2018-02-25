Булыкин оценил шансы "Локомотива" в противостоянии с "Атлетико"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния "Атлетико" и "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Конечно, "Атлетико" - это топ-клуб, без сомнений. Футболистам "Локомотива" придётся выложиться на максимум. Ни один футболист не выходит на игру с мыслями о поражении, поэтому "железнодорожники" дадут бой испанскому клубу. Будет очень интересная игра, от которой мы получим нереальное удовольствие" - сказал Булыкин.

Напомним, что первый матч между "Атлетико" и "Локомотивом" состоится 8 марта в Мадриде, а ответный - 15 марта в Москве.

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