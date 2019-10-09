Булыкин оценил шансы "Витесса" Слуцкого закрепиться среди лидеров Эредивизи
Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об успехах своего соотечественника тренера Леонида Слуцкого, который хорошо стартовал в Эредивизи с "Витессом".
"В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд". Пока основные конкуренты "Витесса" играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига - это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это ещё и возможность совершенствовать своё владение иностранным языком", - сказал Булыкин.
"Витесс" Слуцкого набрал 20 очков в девяти турах чемпионата и делит третье место в турнирной таблице с "АЗ Алкмааром". У лидирующих "Аякса" и ПСВ по 23 балла.
Булыкин, будучи игроком, выступал за три голландских клуба - "Ден Хааг", "Аякс" и "Твенте".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23