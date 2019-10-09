Булыкин оценил шансы "Витесса" Слуцкого закрепиться среди лидеров Эредивизи

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об успехах своего соотечественника тренера Леонида Слуцкого, который хорошо стартовал в Эредивизи с "Витессом".

"В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд". Пока основные конкуренты "Витесса" играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига - это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это ещё и возможность совершенствовать своё владение иностранным языком", - сказал Булыкин.

"Витесс" Слуцкого набрал 20 очков в девяти турах чемпионата и делит третье место в турнирной таблице с "АЗ Алкмааром". У лидирующих "Аякса" и ПСВ по 23 балла.

Булыкин, будучи игроком, выступал за три голландских клуба - "Ден Хааг", "Аякс" и "Твенте".

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