Булыкин отреагировал на вхождение в совет директоров "Локомотива"
Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу получения новой должности в московском "Локомотиве".
Напомним, что 41-летний экс-форвард был советником президента "железнодорожников", а теперь входит в совет директоров клуба.
"Очень рад стать частью нового совета директоров "Локомотива". Для меня это ещё большая ответственность за команду. Всё произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился. Мы ещё ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы", - сказал Булыкин.
Нападающий выступал за "Локомотив" с 1997 по 2000 год, сыграл 89 матчей и забил 24 гола.
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