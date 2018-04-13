Булыкин поделился мнением о том, кто сыграет в финале Лиги Чемпионов

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о жеребьевке полуфиналов Лиги Чемпионов.

"Сейчас не скажешь, что пара "Ливерпуль" - "Рома" будет послабее. Ведь они обыграли "Манчестер Сити" и "Барселону". А тот же "Реал" еле-еле прошел "Ювентус". Все команды заслужили выхода в полуфинал: некоторые - подвигом, некоторые - результативностью. Из всей четверки стабильнее выглядит "Бавария". Вот у нее и будет шанс продемонстрировать свою силу против такого соперника, как "Реал".

Что касается пары "Бавария" - "Реал", то думаю мюнхенцы выиграют в первой игре со счетом 2:1. Однако в ответном матче "Реал" победит со счетом 1:0 и пройдет в финал" - приводят слова Булыкина российские СМИ.

Читайте также: Это скандал: "Рома" продавала билеты на матч с "Ливерпулем" до жеребьёвки. | http://soccernews.ru