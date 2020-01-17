Булыкин получил должность в РФС

Российский футбольный союз назначил Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

"Я хотел бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие. Когда создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела. В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола.

Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведёт активную работу в этом направлении. Сделаю всё от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было", - прокомментировал своё назначение Булыкин.

В течение карьеры форвард выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу".

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