Булыкин: "После сборной Испании нам можно уже никого не бояться"

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Булыкин: "После сборной Испании нам можно уже никого не бояться"Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной России на выход в полуфинал домашнего Чемпионата Мира.

"Есть в Хорватии футболисты высокого уровня, но я думаю, что после сборной Испании нам можно уже никого не бояться. Нужно играть, как умеем. Поддержка трибун обеспечена, поэтому все будет зависеть от футболистов. Шансы есть", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, сборная России своим выступлением на ЧМ-2018 заработала для РФС кругленькую сумму. | soccernews.ru

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