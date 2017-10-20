Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин выступил с предложением ужесточить лимит на легионеров для клубов РФПЛ в еврокубковых матчах.

"На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причём не только в российских турнирах, но и в европейских. Наши ребята должны получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол" - сказал Булыкин.

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