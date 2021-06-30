Булыкин прокомментировал слова Путина о сборной России
Фото: инстаграм Булыкина/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу поражения сборной России на Евро-2020.
"Слова Путина вполне нейтральны по отношению к Черчесову — все отведено на решение специалистов, чтобы уже они разобрались — куда двигаться дальше, что было больше хороших футболистов.
Задача, конечно, не была выполнена. Нужно выслушать, что предлагает Черчесов — как он видит ближайшее будущее команды, ведь совсем скоро будет чемпионат мира. К решению подойти надо взвешенно — менять тренера на абы кого тоже не вариант.
Если не Черчесов, то учитывая российские реалии, я бы хотел видеть во главе сборной иностранца, который бы хорошо себя зарекомендовал. Такой человек будет объективно смотреть на всех футболистов — у него не будет любимчиков, следовательно, в сборной будут собирать всех сильнейших на данный момент. Не будет тех, кто в любом состоянии вызывается в сборную — это хорошая мотивация", — сказал Булыкин Sport24.
Напомним, что сборная России заняла последнее место на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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