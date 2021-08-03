Булыкин рассказал, почему он поддерживает Путина

Фото: инстаграм Дмитрия Булыкина/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

"Я поддерживаю нашего президента. И посмотрим, что будет в 2024-м. Может, появятся какие-то новые люди и они смогут заинтересовать народ новыми идеями или продолжением правильной политики нашего государства. Безусловно, как гражданин своей страны вдумчиво рассмотрю такие кандидатуры.

Сейчас на нашей политической арене пока нет лидеров, таких же мощных и опытных как Владимир Владимирович. Посмотрите, как он ведет внешнюю политику. Внутреннюю тоже проводит, но, к сожалению, многие чиновники на местах не выполняют его указания и не считаются с народом. Вот кого нужно менять", – приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Напомним, в 2019 году Булыкин был кандидатом в депутаты в Мосгордуму, но не набрал необходимое количество подписей для регистрации. В настоящее время он собирается участвовать в выборах в Государственную Думу Российской Федерации от партии "Родина".

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