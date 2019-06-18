Булыкин: "Решил попробовать себя в политике, мое это или нет"
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы.
"Из политики у меня много знакомых в разных партиях, есть знакомые чиновники. Знакомые и друзья есть везде. Сложно даже перечислить, друзья есть во всех сферах. И мне тоже хочется сделать что-то полезное и для города, и для страны. Поэтому принял решение попробовать себя в политике. Сейчас много спортсменов по всему миру идет в политики – некоторые даже президентами становятся. Поэтому – почему нет?" - приводят слова Булыкина российские СМИ.
39-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", АДО "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России. Футбольный джентльмен года в России в 2003 году.
Также в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) выдвигаются юриста Фонда борьбы с коррупцией и соратник оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин и актер Андрей Соколов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20