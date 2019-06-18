Булыкин: "Решил попробовать себя в политике, мое это или нет"



Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы.

"Из политики у меня много знакомых в разных партиях, есть знакомые чиновники. Знакомые и друзья есть везде. Сложно даже перечислить, друзья есть во всех сферах. И мне тоже хочется сделать что-то полезное и для города, и для страны. Поэтому принял решение попробовать себя в политике. Сейчас много спортсменов по всему миру идет в политики – некоторые даже президентами становятся. Поэтому – почему нет?" - приводят слова Булыкина российские СМИ.

39-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", АДО "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России. Футбольный джентльмен года в России в 2003 году.

Также в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) выдвигаются юриста Фонда борьбы с коррупцией и соратник оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин и актер Андрей Соколов.

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