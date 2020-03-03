Булыкин сделал прогноз на результативность Кокорина в "Сочи"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры форварда Александра Кокорина в составе "Сочи".

"Видно, что он давно не играл и растерял чувство мяча, поэтому пробил выше ворот с пяти метров. Но со временем это придёт. Если желание играть и забивать никуда не пропадёт, то Кокорин вернётся на высокий уровень. У него уже нет волнения. Больше сказалось большое желание показать себя и отсутствие игровой практики.

Сколько забьёт Кокорин за оставшиеся 10 туров РПЛ? Думаю, ещё 3-4 гола. Тяжело ему будет выйти на свой уровень, хотя он три мяча мог забить уже в одной игре. Сейчас ему важно набрать форму и почувствовать себя в настоящем футболе. Хватит ли 3-4 голов для вызова в сборную на Евро? Это зависит не от голов, а от игры. Черчесов знает сильные стороны Кокорина. Если Александр будет в хорошей форме, то главный тренер сможет на него рассчитывать. Она набирается только через игры на высоком уровне", - сказал Булыкин.

Напомним, что "Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита" до конца сезона. В дебютном матче с тульским "Арсеналом" 28-летний нападающий сумел забить гол.

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