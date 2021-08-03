Булыкин вновь пойдет в политику

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Булыкин вновь пойдет в политику

Фото: инстаграм Дмитрия Булыкина/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сообщил, что он будет участвовать в выборах в Государственную Думу Российской Федерации от партии "Родина".

"Хочется быть полезным, хочется менять что-то в лучшую сторону. Чувствую, что могу это сделать, могу помогать людям. И если решение идти в Мосгордуму было спонтанным, то сейчас все намного обдуманнее. В выборах мне предложила почувствовать партия "Родина". Я вошел в федеральный список, но ЦИК отказался зарегистрировать меня кандидатом. Юристы обратились в Верховный суд с требованием признать это решение необоснованным. Надеюсь, через суд получится доказать, что у меня все правильно с документами", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Стоит отметить, что в 2019 году Булыкин был кандидатом в депутаты в Мосгордуму, но не набрал необходимое количество подписей для регистрации.

41-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуна", "АДО Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей и забил 7 голов.

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