Булыкин выбрал для сборной России соперников по групповому этапу Чемпионата Мира
Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин выбрал для сборной России соперников по групповому этапу Чемпионата Мира.
"Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная из второй корзины. Перу - самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело.
Выбираем из третьей. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен - мой большой друг.
Из четвертой корзины выберу Японию. Все-таки помнится поражение 2002-го года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
Напомним, Десайи оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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