Булыкин: "Зенит" способен дойти до финала Лиги Европы"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе питерского "Зенита" над "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Зенит" одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. "Зенит" сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы. Безусловно, на следующих этапах "Зениту" предстоит встретиться с более серьезными соперниками. Но если все сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то все возможно", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Сакристан прокомментировал поражение "Зениту". | soccernews.ru