Булыкин: "Зенит" способен дойти до финала Лиги Европы"
Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе питерского "Зенита" над "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна в рамках группового этапа Лиги Европы.
"Зенит" одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. "Зенит" сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы. Безусловно, на следующих этапах "Зениту" предстоит встретиться с более серьезными соперниками. Но если все сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то все возможно", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Напомним, Сакристан прокомментировал поражение "Зениту". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Выше чемпиона: "Урал" едет за очками в гости к "Спартаку"
-
В поисках интриги: ПСЖ принимает "Бордо"
-
Битва интеллектов: "Челси" сыграет в футбольные шахматы с "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" с нетерпением ждет в гости аутсайдера "Кристал Пэлас"
-
Реабилитация за еврокубки: "Боруссия" отправляется в гости к "Аугсбургу"
Лента новостей
-
"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции
-
Ловрен может пропустить матч со сборной Украины
-
Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"
-
Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" очень хотели выиграть"
-
"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" - 0:4 (обзор)
-
"Олимпик" - "Мариуполь" - 3:2 (обзор)
-
"Тоттенхэм" в гостях легко разобрался с "Хаддерсфилдом"
-
"Тосно" – "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Депортиво" – "Хетафе" - 2:1 (обзор)
-
"Олимпик" в результативном матче взял верх над "Мариуполем"
-
"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров
-
"Депортиво" на своём поле одолел "Хетафе"
-
Зобнин близок к возвращению в строй
-
Зидан: "У Бэйла мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного"
-
Венгер: "Ляказетт очень хорошо вписывается в нашу игру"
-
Паулиньо: "Это правда, что еще до официальных переговоров у меня были контакты с каталонцами"
-
Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"
-
Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил
-
Эль-Шаарави: "Я не праздновал два предыдущих гола в ворота "Милана", не буду делать это снова"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|2
|4
|2
|Славия Прага
|2
|4
|3
|Маккаби Тель-Авив
|2
|1
|4
|Астана
|2
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Янг Бойз
|2
|2
|3
|Партизан
|2
|1
|4
|Шкендербеу
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|2
|6
|2
|Лудогорец
|2
|4
|3
|Истанбул ББ
|2
|1
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|2
|6
|2
|АЕК
|2
|4
|3
|Аустрия Вена
|2
|1
|4
|Риека
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|2
|4
|2
|Лион
|2
|2
|3
|Аполлон
|2
|2
|4
|Эвертон
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|4
|2
|Копенгаген
|2
|2
|3
|Шериф
|2
|2
|4
|Злин
|2
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|2
|6
|2
|Виктория Плзень
|2
|3
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|2
|3
|4
|Лугано
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|2
|6
|2
|Црвена Звезда
|2
|4
|3
|БАТЭ
|2
|1
|4
|Кельн
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|2
|4
|2
|Марсель
|2
|3
|3
|Коньяспор
|2
|3
|4
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|2
|6
|2
|Заря Луганск
|2
|3
|3
|Атлетик Бильбао
|2
|1
|4
|Герта
|2
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|2
|6
|2
|Лацио
|2
|6
|3
|Витесс
|2
|0
|4
|Зульте-Варегем
|2
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Реал Сосьедад
|2
|3
|3
|Русенборг
|2
|3
|4
|Вардар
|2
|0