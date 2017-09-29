Булыкин: "Зенит" способен дойти до финала Лиги Европы"

Теги дмитрий булыкинзенит санкт-петербургреал сосьедад

Булыкин: "Зенит" способен дойти до финала Лиги Европы"Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе питерского "Зенита" над "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Зенит" одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. "Зенит" сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы. Безусловно, на следующих этапах "Зениту" предстоит встретиться с более серьезными соперниками. Но если все сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то все возможно", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Сакристан прокомментировал поражение "Зениту". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 2 4
2 Славия Прага 2 4
3 Маккаби Тель-Авив 2 1
4 Астана 2 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Янг Бойз 2 2
3 Партизан 2 1
4 Шкендербеу 2 1
Группа C М О
1 Брага 2 6
2 Лудогорец 2 4
3 Истанбул ББ 2 1
4 Хоффенхайм 2 0
Группа D М О
1 Милан 2 6
2 АЕК 2 4
3 Аустрия Вена 2 1
4 Риека 2 0
Группа E М О
1 Аталанта 2 4
2 Лион 2 2
3 Аполлон 2 2
4 Эвертон 2 1
Группа F М О
1 Локомотив Москва 2 4
2 Копенгаген 2 2
3 Шериф 2 2
4 Злин 2 1
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 2 6
2 Виктория Плзень 2 3
3 Хапоэль Беэр-Шева 2 3
4 Лугано 2 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 2 6
2 Црвена Звезда 2 4
3 БАТЭ 2 1
4 Кельн 2 0
Группа I М О
1 Зальцбург 2 4
2 Марсель 2 3
3 Коньяспор 2 3
4 Витория Гимарайнш 2 1
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 2 6
2 Заря Луганск 2 3
3 Атлетик Бильбао 2 1
4 Герта 2 1
Группа K М О
1 Ницца 2 6
2 Лацио 2 6
3 Витесс 2 0
4 Зульте-Варегем 2 0
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Реал Сосьедад 2 3
3 Русенборг 2 3
4 Вардар 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов