Булыкина не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей
Бывшему футболисту Дмитрию Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.
"Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку", - написал экс-нападающий в инстаграме.
Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку. #Булыкин #43округМГД
В течение игровой карьеры 39-летний Булыкин выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей и забил 7 голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России.
Булыкин хочет избираться по одномандатному избирательному округу № 43 (районы Арбат, Пресненский, Хамовники).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20