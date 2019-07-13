Булыкина не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей

2 Теги дмитрий булыкин

Булыкина не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Бывшему футболисту Дмитрию Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.

"Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку", - написал экс-нападающий в инстаграме.

В течение игровой карьеры 39-летний Булыкин выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей и забил 7 голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России.

Булыкин хочет избираться по одномандатному избирательному округу № 43 (районы Арбат, Пресненский, Хамовники).

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