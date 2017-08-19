Бумаль перешёл в "Урал"

Бывший полузащитник софийского ЦСКА Петрус Бумаль стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.

24-летний камерунец присоединился к екатеринбургской команде на правах свободного агента и поставил подпись под долгосрочным контрактом.

Не пропустите: Лунгу перейдет из "Урала" в "Аланьяспор". | http://soccernews.ru