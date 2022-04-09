"Вольфсбург" разгромил "Арминию", "Гройтер" уступил "Боруссии" М, "Кельн" обыграл "Майнц", а "Унион" разнес "Герту"

Фото: твиттер Бундеслиги\Автор неизвестен

Состоялось четыре матча 29-го тура Бундеслиги.

"Вольфсбург" - "Арминия" - 4:0

Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Нмеча, 38 - 2:0, Арнольд, 48 - 3:0, Крузе, 53 - 4:0.

"Гройтер" - "Боруссия" М - 0:2

Голы: Тюрам, 18 - 0:1, Плеа (пен), 24 - 0:2.

"Кельн" - "Майнц" - 3:2

Голы: Беркардт, 14 - 0:1, Онисиво, 55 - 0:2, Скири, 60 - 1:2, Любичич, 78 - 2:2, Килиан, 82 - 3:2.

"Герта" - "Унион" - 1:4

Голы: Харагути, 31 - 0:1, Баумгартль (автогол), 49 - 1:1, Премель, 53 - 1:2, Беккер, 74 - 1:3, Михель, 85 - 1:4.

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