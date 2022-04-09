"Вольфсбург" разгромил "Арминию", "Гройтер" уступил "Боруссии" М, "Кельн" обыграл "Майнц", а "Унион" разнес "Герту"
Фото: твиттер Бундеслиги\Автор неизвестен
Состоялось четыре матча 29-го тура Бундеслиги.
"Вольфсбург" - "Арминия" - 4:0
Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Нмеча, 38 - 2:0, Арнольд, 48 - 3:0, Крузе, 53 - 4:0.
"Гройтер" - "Боруссия" М - 0:2
Голы: Тюрам, 18 - 0:1, Плеа (пен), 24 - 0:2.
"Кельн" - "Майнц" - 3:2
Голы: Беркардт, 14 - 0:1, Онисиво, 55 - 0:2, Скири, 60 - 1:2, Любичич, 78 - 2:2, Килиан, 82 - 3:2.
"Герта" - "Унион" - 1:4
Голы: Харагути, 31 - 0:1, Баумгартль (автогол), 49 - 1:1, Премель, 53 - 1:2, Беккер, 74 - 1:3, Михель, 85 - 1:4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20