Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона

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Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком Бундеслиги по итогам сезона 2019/20.

19-летний каналец стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков.

В январе 2019 года латераль перебрался в мюнхенский клуб из "Ванкувера" за 10 миллионов евро.

В рамках текущего розыгрыша Бундеслиги Дэвис сыграл за "Баварию" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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