Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком Бундеслиги по итогам сезона 2019/20.
19-летний каналец стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков.
"His star is rising"— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 19, 2020
Your #BLRookie of the Season: @AlphonsoDavies #AWSxBundesliga @FCBayernEN pic.twitter.com/Usgfuwr6ZJ
В январе 2019 года латераль перебрался в мюнхенский клуб из "Ванкувера" за 10 миллионов евро.
В рамках текущего розыгрыша Бундеслиги Дэвис сыграл за "Баварию" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20