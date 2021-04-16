Бундеслига назвала лучшего футболиста марта

Теги айнтрахт франкфуртфилип костич

Бундеслига назвала лучшего футболиста марта

Фото твиттер "Айнтрахта"

Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта.

Сербу удалось в прошлом месяце забить 2 гола и сделать 1 ассист в 3 матчах Бундеслиги.

"Айнтрахт" в этих играх добыл две ничьи и одну победу.

Всего в текущем сезоне 28-летний Костич отличился 4 голами и 14 результативными передачами в 24 матчах.

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