Бундеслига назвала лучшего футболиста марта

Фото твиттер "Айнтрахта"

Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта.

The votes have been counted and you've chosen @Eintracht_eng's Filip Kostic as the #BundesligaPOTM for March! @EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/w7Qti8qsf6