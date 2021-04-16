Бундеслига назвала лучшего футболиста марта
Фото твиттер "Айнтрахта"
Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам марта.
The votes have been counted and you've chosen @Eintracht_eng's Filip Kostic as the #BundesligaPOTM for March! @EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/w7Qti8qsf6— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2021
Сербу удалось в прошлом месяце забить 2 гола и сделать 1 ассист в 3 матчах Бундеслиги.
"Айнтрахт" в этих играх добыл две ничьи и одну победу.
Всего в текущем сезоне 28-летний Костич отличился 4 голами и 14 результативными передачами в 24 матчах.
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