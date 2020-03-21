Бундеслига назвала лучшего игрока турнира в феврале
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам февраля.
В прошлом месяце 19-летний англичанин провёл 5 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
Ihr habt entschieden: @BVB-Ass @Sanchooo10 ist der #BundesligaPOTM des Monats Februar! #FIFA20 @eafussball pic.twitter.com/3O3N3H4TFV— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 20, 2020
Всего в текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, отличился 17 голами и 19 результативными передачами.
Не пропустите: Холанд - лучший молодой игрок Бундеслиги в феврале. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси", "Милан" и "Интер" ведут борьбу за аргентинского вратаря
-
Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом"
-
Малком высказался о совместной игре с Месси
-
"Локомотив" определился с новым главным тренером
-
Китаец У Лэй заболел коронавирусом в "Эспаньоле"
-
Йович заинтересовал два топ-клуба АПЛ
-
1
Глеб рассказал о разнице между Роналду и Месси
-
Бундеслига назвала лучшего игрока турнира в феврале
-
Дзюба потроллил Кокорина в инстаграме
-
Опубликован официальный фильм о ЧМ-2018 в России
-
Малком не исключает, что будет играть за сборную России
-
1
Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом
-
Джикия показал видео лучшего гола в карьере
-
Главные новости дня: 20 марта
-
1
Давид Силва сможет зарабатывать в клубе Бекхэма больше, чем в "Манчестер Сити"
-
Думбия не исключил возможность возвращения в ЦСКА
-
3
Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне"
-
1
"Реал" интересуется Сон Хын Мином
-
Мать Роналду выписали из больницы
-
Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16