Бундеслига назвала лучшего игрока турнира в феврале

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Бундеслига назвала лучшего игрока турнира в феврале

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам февраля.

В прошлом месяце 19-летний англичанин провёл 5 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Всего в текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, отличился 17 голами и 19 результативными передачами.

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