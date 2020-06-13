Бундеслига назвала лучшего молодого игрока турнира в мае

Теги бавария мюнхенальфонсо дэвис

Бундеслига назвала лучшего молодого игрока турнира в мае

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком Бундеслиги по итогам мая.

19-летний канадец стал победителем голосования, опередив Маркуса Тюрама ("Боруссия М") и Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг").

В прошлом месяце Дэвис провёл 4 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
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