Бундеслига назвала лучшего молодого игрока турнира в мае

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком Бундеслиги по итогам мая.

19-летний канадец стал победителем голосования, опередив Маркуса Тюрама ("Боруссия М") и Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг").

В прошлом месяце Дэвис провёл 4 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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