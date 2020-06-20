Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона

Теги роберт левандовскисерж гнабриджейдон санчоэрлинг холандтимо вернеркай хаверцамин арит

Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона

Опубликован шорт-лист футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Бундеслиги в сезоне 2019/20.

В списке по два представителя из "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а также по одному - из "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Байера".

Это Роберт ЛевандовскиСерж Гнабри (оба - "Бавария"), Джейдон СанчоЭрлинг Холанд (оба - "Боруссия"), Амин Арит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").

Напомним, что чемпионом Германии досрочно стала "Бавария".

Не пропустите: Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов