Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона
Опубликован шорт-лист футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Бундеслиги в сезоне 2019/20.
В списке по два представителя из "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а также по одному - из "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Байера".
Это Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба - "Боруссия"), Амин Арит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").
Напомним, что чемпионом Германии досрочно стала "Бавария".
Не пропустите: Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Эспаньол" проиграл "Леванте" и остался в зоне вылета
-
Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона
-
"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды
-
"Уотфорд" и "Лестер" сыграли вничью, забив по голу на последних минутах матча
-
Зидан не стал отвечать на слова Пике о благосклонности судей к "Реалу"
-
"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ
-
Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"
-
"Арсенал" собирается выкупить Мари
-
Уткин отреагировал на критику Романа Ерёменко в адрес Мостового
-
"Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи"
-
Полиция задержала болельщика "Спартака"
-
Сетьен прокомментировал результат матча с "Севильей"
-
Агент Рами ответил Ротенбергу, назвавшему француза "обманщиком"
-
"Рубин" теряет Данченко
-
Глушаков показал раздевалку "Ахмата" после важнейшей победы над "Крыльями Советов"
-
Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить
-
Быстров: "Те, кто допустил проведение матча "Сочи" - "Ростов", люди недалекого ума"
-
Рой Кин жёстко раскритиковал Де Хеа и Магуайра после матча с "Тоттенхэмом"
-
"Тамбов" объявил о переходе экс-хавбека "Луча"
-
"Арсенал" определился с будущим Озила
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20