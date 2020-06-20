Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона

Опубликован шорт-лист футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Бундеслиги в сезоне 2019/20.

В списке по два представителя из "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а также по одному - из "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Байера".

Это Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба - "Боруссия"), Амин Арит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").

Напомним, что чемпионом Германии досрочно стала "Бавария".

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