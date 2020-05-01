Бундеслига не возобновится 9 мая

Возобновление сезона в немецкой Бундеслиге пришлось отложить, сообщает ESPN.

Ожидалось, что матчи чемпионата вернутся 9 мая, но из-за позиции властей Германии дата рестарта турнира перенесена.

Правительство страны просто не успело вовремя принять решение о возвращении футбольного сезона.

Если впредь подобного удастся избежать, то Бундеслига вернётся 18 мая.

Напомним, что все соревнования в Германии были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса.

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