Бундеслига определила лучшего футболиста января

Форвард "Айнтрахта" Андре Силва признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам января.

Португальцу удалось в прошлом месяце забить 7 голов в 6 матчах Бундеслиги.

В борьбе за награду нападающий "орлов" опередил Йозуа Киммиха ("Бавария"), Джейдона Санчо ("Боруссия" Д), Роберта Левандовски ("Бавария"), Томаса Мюллера ("Бавария") и Филипа Костича ("Айнтрахт").

Результативность Силвы в январе помогла его команде одержать 5 побед и 1 раз сыграть вничью.

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