Бундеслига определила лучшие голы десятилетия

В ютуб-канале Бундеслиги появилась видеоподборка лучших голов, забитых в турнире в период с 2010 по 2019 год.

В тройку лидеров включены Рауль (экс-"Шальке"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Себастьян Аллер (экс-"Айнтрахт").

В нынешнем сезоне в Бундеслиге лидирует "РБ Лейпциг", а действующим чемпионом является "Бавария".

Не пропустите: Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ. | http://soccernews.ru