Бундеслига определила лучшие голы десятилетия
В ютуб-канале Бундеслиги появилась видеоподборка лучших голов, забитых в турнире в период с 2010 по 2019 год.
В тройку лидеров включены Рауль (экс-"Шальке"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Себастьян Аллер (экс-"Айнтрахт").
В нынешнем сезоне в Бундеслиге лидирует "РБ Лейпциг", а действующим чемпионом является "Бавария".
Не пропустите: Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12