Бундеслига определила лучшие голы десятилетия

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Бундеслига определила лучшие голы десятилетия

В ютуб-канале Бундеслиги появилась видеоподборка лучших голов, забитых в турнире в период с 2010 по 2019 год.

В тройку лидеров включены Рауль (экс-"Шальке"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Себастьян Аллер (экс-"Айнтрахт").

В нынешнем сезоне в Бундеслиге лидирует "РБ Лейпциг", а действующим чемпионом является "Бавария".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
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