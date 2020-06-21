Бундеслига оштрафовала "Унион" за празднование победы с болельщиками
Немецкая футбольная лига оштрафовала "Унион" по итогам матча 32-го тура против "Падерборна".
Игроки "Униона" после победы над соперником 17 июня вышли на улицу возле стадиона, чтобы отпраздновать успех с болельщиками. Таким образом, футболисты нарушили правила социально дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса.
Помимо клуба, оштрафованы были игроки команды Кристофер Тримелль и Шералдо Беккер. Они будут изолированы от команды, пока не получат результаты на коронавирус.
А еще: "Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел из Бундеслиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20