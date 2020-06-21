Бундеслига оштрафовала "Унион" за празднование победы с болельщиками

Немецкая футбольная лига оштрафовала "Унион" по итогам матча 32-го тура против "Падерборна".

Игроки "Униона" после победы над соперником 17 июня вышли на улицу возле стадиона, чтобы отпраздновать успех с болельщиками. Таким образом, футболисты нарушили правила социально дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса.

Помимо клуба, оштрафованы были игроки команды Кристофер Тримелль и Шералдо Беккер. Они будут изолированы от команды, пока не получат результаты на коронавирус.

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