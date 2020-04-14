Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата

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Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата

Руководство чемпионата Германии решило перенести общее собрание клубов.

Встреча должна была состояться 17 апреля в формате видеоконференции. В собрании должны были участвовать 36 клубов первой и второй бундеслиги. Лига перенесла собрание на 23 апреля. На нем будет обсуждаться возможное возобновление игр.

Напомним, чемпионат Германии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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