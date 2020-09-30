Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"

Лето в Бундеслиге прошло спокойно! Клубы в условиях коронавирусного кризиса не делали резких движений. Мало трансферов, только одна тренерская перестановка. Однако со стартом сезона ситуация меняется – уже после двух туров полетели головы. Давид Вагнер уволен – «Шальке» отправил в отставку тренера после 18-матчевой безвыигрышной (вот это терпение!) серии, Ахим Байерлорцер (наставник "Майнца") может пойти за ним. Разбираемся, что не так в этих немецких клубах!

Проблемы "Шальке" и Вагнера усе уже подробно обсудили еще в начале лета. С тех пор ничего не изменилось. Команда ужасно завершила предыдущий сезон, а нынешний начала с позора на "Альянц Арене" – 0:8 от "Баварии". Субботний поединок против такого же кризисного "Вердера" (немецкая пресса окрестила матч El Schrottico – "битвой металлолома") был большим шансом на смену настроения, но "Шальке" бесславно влетел Бремену на собственном стадионе. 18-матчевая безвыигрышная серия и худший старт в истории Бундеслиги с 1:11. Кошмарная игра и апатия в глазах футболистов. В компенсированное время они забили гол престижа и избежали разгрома, однако матч с "Вердером" не подарил даже доли позитива. Более того – возник неприятный скандал вокруг Озана Кабака. Турецкий защитник остается одним из лучших в безнадежном "Шальке" (его сватают в "Ливерпуль"), однако на выходных болото затянуло и его. Кабак заработал удаление за два фола во втором тайме, а должен был уйти из поля значительно раньше, после столкновения с Людвигом Аугустинссоном – он плюнул в соперника. Эпизод остался без внимания судей, однако попал в трансляцию и вызвал волну осуждения в сети. Впоследствии Кабак извинился за этот поступок.

Все всё видели, но не Давид Вагнер. Он отказался признать вину своего подопечного и... не подал в отставку. "Я считаю, что могу помочь решить проблемы. На тренировках все выглядит на порядок лучше, чем в матчах. Игра футболистов в начале второго тайма против "Вердера" внушает оптимизм. Но я знаю, что у нас нет главного аргумента – результатов. В конце концов, я несу ответственность и понимаю этот бизнес. Решение принимают другие люди ", – сказал Вагнер. На днях "Шальке" официально уволил главного тренера, который с учетом хорошей первой половины прошлого чемпионата набирал в среднем 1,2 очка за матч. Спортивный директор Йохен Шнайдер до последнего отстаивал Вагнера в клубе, но уже и у него не осталось выбора. Далее матч против "РБ Лейпциг" и Рурское дерби – можно еще в октябре закрепиться на дне турнирной таблицы (как это было с Доменико Тедеско в его последние полгода работы). Футболистам нужен эмоциональный всплеск.

Учитывая серьезные финансовые трудности, "Шальке" вряд ли сейчас найдет лучшего тренера. Наиболее вероятные варианты: Сандро Шварц, Мануэль Баум, Александр Цорнигер. В прессе также говорят о любимце фанов Вильмотсе и Ральфе Рангнике, который по статистике (графика выше) остается лучшим коучем в истории клуба. Экс–босс системы РБ стал бы настоящей находкой для "кнаппен". Он уже дал неоднозначный комментарий: "Если бы я сказал, что работа в "Шальке" меня совершенно не интересует, то солгал бы. Этот клуб навсегда в моем сердце. Никогда не говори никогда". После ухода из РБ и сорванных переговоров с "Миланом" Рангник хотел бы вернуться к работе, однако вряд ли согласится заниматься благотворительностью, как Ибишевич (наполним, что он отказался от зарплаты в "Шальке" в пользу благотворительности). Кстати, о составе. Боснийский ветеран прогнозируемо не стал мессией. Два креативных лидера снова в лазарете: Суат Сердар травмировался, Амин Харит подцепил коронавирус. Завершились аренды, которыми латали дыры (Тодибо, Грегорич, Миранда, Кенни), зато вернулись из аренды футболисты, которые проглотили свежего воздуха в других клубах и не хотят мучиться в "Шальке". Ут в "Кельне" и Ут в "Шальке" – два разных игрока. Руди в полузащите "Хоффенхайма" и Руди на правом фланге "Шальке" (в команде нет правого защитника) – тоже. В "Ювентус" пришлось отпустить трудягу МакКенни, а молодежь, которую пытался интегрировать Вагнер, не прогрессирует в таких условиях. "Шальке" два года живет в агонии. Катастрофа на всех уровнях. Удар по имиджу в результате скандала с экс-главой клуба Клеменсом Тённисом, финансовые дыры за неграмотные и рискованные управленческие решения, беспорядок в управлении, постоянные травмы лучших игроков. "Банальной смены тренера будет мало", – сказал в свежем комментарии Ральф Рангник.

Не Вагнером единым. Назревает еще одна быстрая отставка. "Майнц" идет вторым сзади в турнирной таблице: 2 тура, 0 очков, разница голов – 2:7. Неприятно, но разве это так ужасно для скромного клуба, особенно учитывая, что в первом туре пришлось играть против полуфиналиста ЛЧ? Конечно, нет. Ахим Байерлорцер возглавил "Майнц" в ноябре прошлого года и спас сезон. "Карнавальники" достаточно спокойно избежали вылета и громко отпраздновали сохранение прописки: "8 подряд чемпионств? Скучно! 11 сезонов в Бундеслиге? Мировой класс "Майнца". А уже после двух поражений на старте нового чемпионата над головой Байерлорцера замахнулись мечом. Дело не в результатах, а в отношениях внутри команды. Посреди недели случился неприятный инцидент. В среду футболисты Майнца бойкотировали тренировку в знак поддержки Адама Салая. Клуб указал венгерском ветерану на дверь, объяснив это желанием сделать ставку на молодежь. Однако команда уверена, что решение не спортивное – по информации Kicker, причиной был конфликт между Салаи и Байерлорцером. Игроки стали на сторону партнера. А разгром от "Штутгарта" ухудшил ситуацию. Спортивный директор "Майнца" Рувен Шредер признался, что ситуацию с Салаи до конца не разрулили. "Мы всё проанализируем. Сейчас у нас есть тренер, но я не могу подтвердить, что Ахим Байерлорцер останется в "Майнце" на следующей неделе", – заявил Шредер. Вот такая Бундеслига, а точнее ее "камчатка" с интересном следим за ситуацией дальше, и призываем вам делать то же самое!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников