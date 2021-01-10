Бундеслига показала топ-10 автоголов 2020 года

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Бундеслига показала топ-10 автоголов 2020 годаОфициальный YouTube-канал Бундеслиги представил подборку курьезных автоголов, забитых в 2020 году. 

Некоторые из них были настолько хорошо, что могли поспорить за звание самого красивого гола тура.
Подборка включает ошибку игрока "Вольфбугра", голкипера "Боруссии" М Яна Зоммера и другие моменты.

 
Напомним, в текущем сезоне немецкой Бундеслиги лидирует "Бавария", набравшая 33 очка после 15 матчей.

Читать также: Долгожданная победа "Шальке", "Бавария" терпит поражение: все результаты 15 тура Бундеслиги | http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
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