Бундеслига показала топ-10 автоголов 2020 года

Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил подборку курьезных автоголов, забитых в 2020 году.



Некоторые из них были настолько хорошо, что могли поспорить за звание самого красивого гола тура.

Подборка включает ошибку игрока "Вольфбугра", голкипера "Боруссии" М Яна Зоммера и другие моменты.





Напомним, в текущем сезоне немецкой Бундеслиги лидирует "Бавария", набравшая 33 очка после 15 матчей.



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