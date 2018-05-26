Бундеслига представила новый мяч, которым будут играть в следующем сезоне

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Бундеслига представила новый мяч, которым будут играть в следующем сезоне

Бундеслига в своём официальном твиттере представила новый мяч, которым будут играть в сезоне 2018/19.

Игровой снаряд, состоящий из 32 панелей, выполнен в классическом для немецкого первенства чёрно-белом цвете.

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