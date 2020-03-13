Бундеслига приостановлена до апреля из-за коронавируса

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Бундеслига приостановлена до апреля из-за коронавируса

Ещё одна европейская футбольная топ-лига ушла на вынужденный перерыв из-за эпидемии коронавируса.

Руководство Немецкой футбольной лиги объявило о приостановке первой и второй Бундеслиги как минимум до 2 апреля.

В Германии уже более трёх тысяч заражённых коронавирусом, зафиксированы первые случаи смерти от болезни.

Таким образом, все топ-5 лиг Европы сделали паузу, которая в среднем продлится около трёх недель.

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4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
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