Бундеслига стала самой результативной лигой сезона среди топ-5 чемпионатов Европы

Бундеслига признана самой результативной лигой сезона среди топ-5 чемпионатов Европы.

В чемпионате Германии в среднем за матч забивалось 3,18 гола. Второй по данному показателю стала АПЛ, у нее 2, 68 гола. Дальше Серия А (2,68), Ла Лига (2,59) и Лига 1 (2,56).

Ранее сообщалось, что ПСЖ стал самой результативной командой сезона топ-5 чемпионатов Европы.

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