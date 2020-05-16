Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
Завершились пять матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги. Это первый игровой день турнира после двухмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.
Дортмундская "Боруссия" в дерби уничтожила "Шальке". Также победы добыли "Герта" и "Вольфсбург". "РБ Лейпциг" потерял очки, сыграв дома вничью с "Фрайбургом". А "Фортуна" и "Падерборн" в своём поединке голов так и не забили.
"Боруссия Д" – "Шальке" - 4:0
Голы: 1:0 – 29 Холанд, 2:0 – 45 Геррейру, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейру.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гётце, 87), Азар (Санчо, 79), Холанд.
"Шальке": Шуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46), Тодибо (Бургшталлер, 46).
"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" - 1:1
Голы: 0:1 – 34 Гульде, 1:1 – 77 Поульсен.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Нкунку (Шик, 81), Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Лаймер, Вернер, Поульсен.
"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Хайнц, Шмид (Шлоттербек, 90), Шаллаи (Хелер, 60), Хефлер, Гульде, Грифо (Вальдшмидт, 68), Линхарт, Петерсен (Хаберер, 68).
"Хоффенхайм" – "Герта" - 0:3
Голы: 0:1 – 58, автогол Акпогума, 0:2 – 60 Ибишевич, 0:3 – 74 Матеус Кунья.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Баумгартнер (Эльмкис, 90), Гриллич, Сков, Цубер (Бруун Ларсен, 66), Бебу (Байер, 46), Руди (Гайгер, 66).
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Торунарига, Миттельштедт (Дилросун, 90), Груйич, Шелбред (Аскасибар, 87), Лукебакио (Нганкам, 79), Пекарик, Матеус Кунья (Майер, 79), Ибишевич (Пёнтек, 79).
"Фортуна" – "Падерборн" - 0:0
"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 61), Циммерманн, Штегер, Бериша (Бодзек, 68), Зоботтка (Моралес, 68), Томми, Караман (Скрибски, 79), Гиссельманн.
"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Коллинз, Шонлау, Дрэгер, Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Василиадис, Прегер (Сабири, 73), Ястшембски (Хольтманн, 63), Србены (Цолински, 73).
"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 1:2
Голы: 0:1 – 43 Штеффен, 1:1 – 54 Едвай, 1:2 – 90 Гинчек.
"Аугсбург": Люте, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс, Фрамбергер, Левен (Кордова, 87), Байер, Рихтер (Саренрен-Базее, 87), Хедира, Варгас (Яго, 79), Нидерлехнер.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Пауло Отавио (Руссийон, 87), Брукс, Понграчич, Шлагер, Арнольд, Штеффен, Брекало (Гинчек, 61), Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди.
Не пропустите: Игроки "Боруссии" отпраздновали гол Холанда, соблюдая правила социального дистанцирования. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками
-
"Ротор" подсчитал, сколько потребуется денег для участия в РПЛ
-
Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
-
"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика
-
Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
-
Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду
-
Овчинников оценил уход Сёмина из "Локомотива"
-
"Зенит" нацелился на защитника "Шальке"
-
Игроки "Боруссии" отпраздновали гол Холанда, соблюдая правила социального дистанцирования
-
Сон Хын Мин избежит пребывания на карантине после возвращения с военных сборов
-
Два клуба Примеры подозреваются в проведении договорного матча
-
Глушаков высказался о возобновлении сезона РПЛ
-
2
Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018
-
"Ливерпуль" собирается купить защитника сборной Испании
-
Опубликованы фото новой формы "Реала"
-
Слуцкий недоволен поведением "Локомотива" при расставании с Сёминым
-
3
Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|РБ Лейпциг
|26
|51
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17