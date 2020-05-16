Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты

Завершились пять матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги. Это первый игровой день турнира после двухмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

Дортмундская "Боруссия" в дерби уничтожила "Шальке". Также победы добыли "Герта" и "Вольфсбург". "РБ Лейпциг" потерял очки, сыграв дома вничью с "Фрайбургом". А "Фортуна" и "Падерборн" в своём поединке голов так и не забили.

"Боруссия Д" – "Шальке" - 4:0

Голы: 1:0 – 29 Холанд, 2:0 – 45 Геррейру, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейру.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гётце, 87), Азар (Санчо, 79), Холанд.

"Шальке": Шуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46), Тодибо (Бургшталлер, 46).



"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 34 Гульде, 1:1 – 77 Поульсен.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Нкунку (Шик, 81), Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Лаймер, Вернер, Поульсен.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Хайнц, Шмид (Шлоттербек, 90), Шаллаи (Хелер, 60), Хефлер, Гульде, Грифо (Вальдшмидт, 68), Линхарт, Петерсен (Хаберер, 68).



"Хоффенхайм" – "Герта" - 0:3

Голы: 0:1 – 58, автогол Акпогума, 0:2 – 60 Ибишевич, 0:3 – 74 Матеус Кунья.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Баумгартнер (Эльмкис, 90), Гриллич, Сков, Цубер (Бруун Ларсен, 66), Бебу (Байер, 46), Руди (Гайгер, 66).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Торунарига, Миттельштедт (Дилросун, 90), Груйич, Шелбред (Аскасибар, 87), Лукебакио (Нганкам, 79), Пекарик, Матеус Кунья (Майер, 79), Ибишевич (Пёнтек, 79).



"Фортуна" – "Падерборн" - 0:0

"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 61), Циммерманн, Штегер, Бериша (Бодзек, 68), Зоботтка (Моралес, 68), Томми, Караман (Скрибски, 79), Гиссельманн.

"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Коллинз, Шонлау, Дрэгер, Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Василиадис, Прегер (Сабири, 73), Ястшембски (Хольтманн, 63), Србены (Цолински, 73).



"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 1:2

Голы: 0:1 – 43 Штеффен, 1:1 – 54 Едвай, 1:2 – 90 Гинчек.

"Аугсбург": Люте, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс, Фрамбергер, Левен (Кордова, 87), Байер, Рихтер (Саренрен-Базее, 87), Хедира, Варгас (Яго, 79), Нидерлехнер.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Пауло Отавио (Руссийон, 87), Брукс, Понграчич, Шлагер, Арнольд, Штеффен, Брекало (Гинчек, 61), Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди.

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