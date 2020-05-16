Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты

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Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты

Завершились пять матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги. Это первый игровой день турнира после двухмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

Дортмундская "Боруссия" в дерби уничтожила "Шальке". Также победы добыли "Герта" и "Вольфсбург". "РБ Лейпциг" потерял очки, сыграв дома вничью с "Фрайбургом". А "Фортуна" и "Падерборн" в своём поединке голов так и не забили.

"Боруссия Д" – "Шальке" - 4:0

Голы: 1:0 – 29 Холанд, 2:0 – 45 Геррейру, 3:0 – 48 Азар, 4:0 – 63 Геррейру.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дауд (Гётце, 87), Азар (Санчо, 79), Холанд.

"Шальке": Шуберт, Сане, Настасич, Кенни (Беккер, 87), Очипка, Харит, Калиджури (Миранда, 76), Сердар (Шопф, 74), Маккенни, Раман (Матондо, 46), Тодибо (Бургшталлер, 46).
 

"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 34 Гульде, 1:1 – 77 Поульсен.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо, Нкунку (Шик, 81), Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Лаймер, Вернер, Поульсен.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Хайнц, Шмид (Шлоттербек, 90), Шаллаи (Хелер, 60), Хефлер, Гульде, Грифо (Вальдшмидт, 68), Линхарт, Петерсен (Хаберер, 68).
 

"Хоффенхайм" – "Герта" - 0:3

Голы: 0:1 – 58, автогол Акпогума, 0:2 – 60 Ибишевич, 0:3 – 74 Матеус Кунья.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Баумгартнер (Эльмкис, 90), Гриллич, Сков, Цубер (Бруун Ларсен, 66), Бебу (Байер, 46), Руди (Гайгер, 66).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Торунарига, Миттельштедт (Дилросун, 90), Груйич, Шелбред (Аскасибар, 87), Лукебакио (Нганкам, 79), Пекарик, Матеус Кунья (Майер, 79), Ибишевич (Пёнтек, 79).
 

"Фортуна" – "Падерборн" - 0:0

"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 61), Циммерманн, Штегер, Бериша (Бодзек, 68), Зоботтка (Моралес, 68), Томми, Караман (Скрибски, 79), Гиссельманн.

"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Коллинз, Шонлау, Дрэгер, Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Василиадис, Прегер (Сабири, 73), Ястшембски (Хольтманн, 63), Србены (Цолински, 73).
 

"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 1:2

Голы: 0:1 – 43 Штеффен, 1:1 – 54 Едвай, 1:2 – 90 Гинчек.

"Аугсбург": Люте, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс, Фрамбергер, Левен (Кордова, 87), Байер, Рихтер (Саренрен-Базее, 87), Хедира, Варгас (Яго, 79), Нидерлехнер.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Пауло Отавио (Руссийон, 87), Брукс, Понграчич, Шлагер, Арнольд, Штеффен, Брекало (Гинчек, 61), Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 54
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Герта Герта 26 31
12 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 26 17
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