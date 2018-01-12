Бундеслига возвращается: "Бавария" едет в Леверкузен в гости к "Байеру"
"Байер" – "Бавария"
Стадион: "БайАрена"
Начало матча: 22:30
Арбитр: Даниэль Зиберт
Чемпионат Германии возобновляется после почти месячного перерыва центральным матчем 18 тура, в котором "Байер" встретится с "Баварией". Мюнхенскому клубу в этом сезоне снова нет равных в Бундеслиге, команда пережила небольшой кризис и поменяла тренера, после чего быстро сократила отставание от дортмундской "Боруссии" и ушла в отрыв. Юпп Хайнкес вернулся в большой футбол, чтобы помочь своему бывшему клубу, с ним мюнхенский коллектив вернулся на победный путь. В чемпионате "Бавария" выиграла все свои встречи, также не проиграла и в Лиге чемпионов, пусть это не помогло ей занять первое место в группе. Однако в 1/8 финала им попался соперник в лице "Бешикташа", в то время как "ПСЖ" будет вынужден сразиться с "Реалом".
Трансферных новостей из Германии приходит не много. "Бавария" пополнилась лишь бывшим форвардом "Хоффенхайма" Сандро Вагнером, усилив скамейку запасных. Ранее у мюнхенской команды не было альтернативы Роберту Левандовски, теперь же Хайнкес может относительно безболезненно заменить польского форварда в не самых сложных матчах.
"Байер" и вовсе пока обходится без усиления состава. "Фармацевты" на данный момент занимают четвертое место, отставая от "Баварии" на 13 очков, а от идущего на второй строчке "Шальке" – на два. Ввиду гегемонии мюнхенского клуба остальным командам остается бороться лишь за серебряные медали, при этом плотность в таблице такова, что несколько неудачных игр может откинуть команду из лидирующей группы во второй десяток, точно также и находящаяся на десятой позиции "Герта" еще может побороться за медали.
Интересные факты противостояния
Команды провели между собой 55 матчей: 34 победы у "Баварии", 11 – у "Байера", 10 раз была зафиксирована ничья.
В матче первого круга "Бавария" обыграла "Байер" со счетом 3:1.
"Байер" неудачно играет в Мюнхене, однако в Леверкузене не проигрывает "Баварии" с 2013 года. Две последние игры завершились вничью 0:0.
Ориентировочные составы
"Байер": Лено, Ретсос, Та, С. Бендер, Венделл, Арангис, Кор, Л. Бендер, Бандт, Бэйли, Фолланд.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Вагнер.
Прогноз на матч
"Байер" в текущем сезоне Бундеслиги еще не проигрывал на своем поле (4 победы и 4 ничьи), способен он остановить и "Баварию". Под вопросом участие в игре Левандовски, возможно, дебютирует за мюнхенцев Сандро Вагнер, который в этом сезоне не впечатляет своей результативностью (4 гола).
Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.90, на "Байер" – 3.75, на ничью – 3.95.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6