Бундеслига возвращается: "Бавария" едет в Леверкузен в гости к "Байеру"

"Байер" – "Бавария"

Стадион: "БайАрена"

Начало матча: 22:30

Арбитр: Даниэль Зиберт

Чемпионат Германии возобновляется после почти месячного перерыва центральным матчем 18 тура, в котором "Байер" встретится с "Баварией". Мюнхенскому клубу в этом сезоне снова нет равных в Бундеслиге, команда пережила небольшой кризис и поменяла тренера, после чего быстро сократила отставание от дортмундской "Боруссии" и ушла в отрыв. Юпп Хайнкес вернулся в большой футбол, чтобы помочь своему бывшему клубу, с ним мюнхенский коллектив вернулся на победный путь. В чемпионате "Бавария" выиграла все свои встречи, также не проиграла и в Лиге чемпионов, пусть это не помогло ей занять первое место в группе. Однако в 1/8 финала им попался соперник в лице "Бешикташа", в то время как "ПСЖ" будет вынужден сразиться с "Реалом".

Трансферных новостей из Германии приходит не много. "Бавария" пополнилась лишь бывшим форвардом "Хоффенхайма" Сандро Вагнером, усилив скамейку запасных. Ранее у мюнхенской команды не было альтернативы Роберту Левандовски, теперь же Хайнкес может относительно безболезненно заменить польского форварда в не самых сложных матчах.

"Байер" и вовсе пока обходится без усиления состава. "Фармацевты" на данный момент занимают четвертое место, отставая от "Баварии" на 13 очков, а от идущего на второй строчке "Шальке" – на два. Ввиду гегемонии мюнхенского клуба остальным командам остается бороться лишь за серебряные медали, при этом плотность в таблице такова, что несколько неудачных игр может откинуть команду из лидирующей группы во второй десяток, точно также и находящаяся на десятой позиции "Герта" еще может побороться за медали.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой 55 матчей: 34 победы у "Баварии", 11 – у "Байера", 10 раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга "Бавария" обыграла "Байер" со счетом 3:1.

"Байер" неудачно играет в Мюнхене, однако в Леверкузене не проигрывает "Баварии" с 2013 года. Две последние игры завершились вничью 0:0.

Ориентировочные составы

"Байер": Лено, Ретсос, Та, С. Бендер, Венделл, Арангис, Кор, Л. Бендер, Бандт, Бэйли, Фолланд.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Вагнер.

Прогноз на матч

"Байер" в текущем сезоне Бундеслиги еще не проигрывал на своем поле (4 победы и 4 ничьи), способен он остановить и "Баварию". Под вопросом участие в игре Левандовски, возможно, дебютирует за мюнхенцев Сандро Вагнер, который в этом сезоне не впечатляет своей результативностью (4 гола).

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.90, на "Байер" – 3.75, на ничью – 3.95.

Вячеслав Горбачев

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