Бундеслига назвала лучшего игрока по итогам декабря
Фото: твиттер "Байера"
Бундеслига назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.
Им стал нападающий "Байера" Патрик Шик, который в минувшем месяце забил 8 голов и отдал одну результативную передачу в четырех играх чемпионата.
Всего в этом сезоне Шик провел 19 матчей, в которых забил 17 голов.
На данный момент "Байер" занимает пятое место в Бундеслиге.
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|Команда
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20