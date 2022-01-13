Бундеслига назвала лучшего игрока по итогам декабря

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Бундеслига назвала лучшего игрока по итогам декабряФото: твиттер "Байера"

Бундеслига назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Им стал нападающий "Байера" Патрик Шик, который в минувшем месяце забил 8 голов и отдал одну результативную передачу в четырех играх чемпионата.

Всего в этом сезоне Шик провел 19 матчей, в которых забил 17 голов.

На данный момент "Байер" занимает пятое место в Бундеслиге.

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