Бундеслигу могут возобновить 15 мая
Немецкая Бундеслига может быть возобновлена 15 мая.
Как сообщает Goal.com, немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реальной, однако нужно дождаться разрешения от правительства страны.
Отмечается, что собрание правительства по вопросу возобновления спортивных мероприятий пройдет 6 мая.
В Бундеслиге провели 25 туров. Лидером является "Бавария", опережающая "Боруссию" на 4 очка.
Читайте также: Бундеслига не возобновится 9 мая. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16